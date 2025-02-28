За преступление разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района

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Сотрудники отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» за совершение преступления против правосудия разыскивают Демидова Анатолия 1972 года рождения, жителя села Жемковка.

Он после отбытия наказания за кражу не явился в отдел полиции для постановки на учет.

Сотрудники полиции провели опрос родственников, соседей и других лиц с целью получения информации о разыскиваемом лице, направили поручения по розыску в органы МВД России на районном уровне, на территории обслуживания которых мужчина имеет родственные, дружеские и иные связи, где наиболее вероятно его появление.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 55 - 60 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы светло – русые, имеются лобные залысины, глаза большие, нос с искривлением.

Особые приметы: отсутствует мизинец на левой руке, неполное разгибание ладоней, на кистях рук шрамы после обморожения.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 355-850, 8(8464) 984-602, либо 102. Конфиденциальность гарантирована.