За минувшие сутки в Самарской области пожары унесли жизни четырех человек

Вызов на первый пожар поступил 17 февраля около 8 часов вечера.
В селе Усманка Борского района горел частный дом.
При тушении были обнаружены погибшими 49-летняя женщина и 65-летний мужчина. Пострадал 41-летний мужчина.
Площадь пожара составила 65 квадратных метров.
В ликвидации возгорания участвовали 9 специалистов и 4 единицы техники.
Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Спустя примерно 2,5 часа стало известно о пожаре в поселке Осинки Безенчукского района.
На месте вызова горел частный дом на площади 90 квадратных метров.
На пожаре погибли двое мужчин 64 и 84 лет. Ликвидировали огонь 15 пожарных и 5 единиц техники.
Наиболее вероятная причина этого пожара – аварийный режим работы электропроводки.
МЧС России настоятельно рекомендует:
не оставляйте растопленную печь без присмотра;
не используйте для растопки печи горючие вещества;
мебель и другие горючие предметы располагайте не ближе 70 сантиметров от печи и 1,25 метра от топочных отверстий;
не перегружайте электросеть;
следите за исправностью и состоянием электропроводки;
ремонт проводки доверяйте специалистам;
установите в жилье пожарный извещатель. Прибор поможет обнаружить очаг возгорания на самой начальной стадии и устранить его с помощью первичных средств пожаротушения. Извещатель реагирует на дым и подает громкий сигнал, который способен разбудить даже крепко спящего человека.
При пожаре звоните по номеру "01", с мобильного - "101", сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО