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За минувшие сутки в Самарской области пожары унесли жизни четырех человек

19 февраля 2025 15:58
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Вызов на первый пожар поступил 17 февраля около 8 часов вечера.

Вызов на первый пожар поступил 17 февраля около 8 часов вечера.

В селе Усманка Борского района горел частный дом.

При тушении были обнаружены погибшими 49-летняя женщина и 65-летний мужчина. Пострадал 41-летний мужчина.

Площадь пожара составила 65 квадратных метров.

В ликвидации возгорания участвовали 9 специалистов и 4 единицы техники.

Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Спустя примерно 2,5 часа стало известно о пожаре в поселке Осинки Безенчукского района.

На месте вызова горел частный дом на площади 90 квадратных метров.

На пожаре погибли двое мужчин 64 и 84 лет. Ликвидировали огонь 15 пожарных и 5 единиц техники.

Наиболее вероятная причина этого пожара – аварийный режим работы электропроводки.

МЧС России настоятельно рекомендует:

не оставляйте растопленную печь без присмотра;

не используйте для растопки печи горючие вещества;

мебель и другие горючие предметы располагайте не ближе 70 сантиметров от печи и 1,25 метра от топочных отверстий;

не перегружайте электросеть;

следите за исправностью и состоянием электропроводки;

ремонт проводки доверяйте специалистам;

установите в жилье пожарный извещатель. Прибор поможет обнаружить очаг возгорания на самой начальной стадии и устранить его с помощью первичных средств пожаротушения. Извещатель реагирует на дым и подает громкий сигнал, который способен разбудить даже крепко спящего человека. 

При пожаре звоните по номеру "01", с мобильного - "101", сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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