За гибель женщины в шахте лифта в Нефтегорске будут судить завхоза

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В Нефтегорский районный суд Самарской области направлено уголовное дело по факту гибели женщины, упавшей в шахту неисправного лифта в центральной районной больнице, сообщается на сайте региональной прокуратуры 6 апреля.

Трагедия случилась в феврале прошлого года, когда пациентка больницы, не зная об отсутствии лифтовой кабины, открыла дверь и вошла в неосвещённую шахту. В результате падения женщина скончалась.

Теперь начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «Нефтегорская центральная районная больница» обвиняют в служебной халатности. По версии следствия, он знал о неисправности лифтового оборудования задолго до случившегося — с конца июля 2019 года по конец февраля 2020 года, однако не смог организовать его безопасную эксплуатацию, пишет Обозрение.