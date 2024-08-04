В Самаре 19-летний молодой человек на самокате сбил на тротуаре 18-летнюю девушку-пешехода 

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3 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 9 человек. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 421 нарушение ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами лицами, не имеющими водительского удостоверения – 8 и за нарушение правил применения ремней безопасности – 50.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары. 19-летний молодой человек, управляя самокатом WOLONG, двигался по тротуару вдоль д. 77 по Московскому шоссе. В пути следования сбил 18-летнюю девушку-пешехода. Все участники ДТП – госпитализированы.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к внимательности и осторожности на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО