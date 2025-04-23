В Самаре, в районе проспекта Кирова, 78-летняя женщина попала под колеса Газели

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала 78-летняя женщина.

По информации сотрудников ГАИ Самары, сегодня водитель (2002 г.р.), управляя автомобилем Газель, в районе проспекта Кирова у дома 242, при движении задним ходом по тротуару, допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая следовала попутно движению транспортного средства.

Женщина госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.



Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям и пешеходам быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения.

Фото: ГУ МВД СО