В Самаре при работе на грузоподъемном кране на рабочего упала металлическая опалубка

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По предварительным данным, днем 15 марта текущего года на одном из строительных объектов в Самаре при производстве работ на грузоподъемном кране произошло падение металлической опалубки на рабочего. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.



По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом Самары организована доследственная проверка. Следователем территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, опрошены свидетели, назначены первоначальные судебные экспертизы. Выполняются иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР Самары.

Фото: пресс-служба СУ СКР Самары