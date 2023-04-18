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В Самаре на Галактионовской горят уже два деревянных дома

18 апреля 2023 20:23
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Сначала загорелось расселенное двухэтажное здание, потом пламя перекинулось на одноэтажный жилой дом.

В историческом центре Самары на улице Галактионовской 18 апреля вспыхнули два деревянных дома. Сначала загорелось расселенное двухэтажное здание, потом пламя перекинулось на одноэтажный жилой дом, пишет sovainfo.ru.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, о возгорании по адресу: Галактионовская, 241 стало известно в 18:56. На место сразу же поспешили пожарные. Больше 50 человек борются сейчас с огнем, привлечено свыше 10 единиц техники.

За считаные минуты площадь пожара достигла 300 кв. м. Горят оба этажа нежилого дома. Кроме того, огонь перекинулся на соседний жилой дом № 243.

"Подразделения принимают меры по ликвидации пожара. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

 

Фото: sovainfo.ru

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