Врачи кардиоцентра в Благовещенске оперировали пациента, когда здание больницы горело

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Врачи кардиоцентра в Благовещенске, которые продолжили оперировать пациента, несмотря на пожар в здании, рассказали, что прервать хирургическое вмешательство было невозможно, сообщает Лайф со ссылкой на телеграм-канал Mash.

"Операция идёт, её закончить было нельзя, к сожалению или к счастью для пациента. Человека надо было спасти, сделали всё на высшем уровне. Операция — аортокоронарное шунтирование с искусственным кровообращением — выполнена полностью, без особенностей", — рассказал заведующий кардиологическим отделением хирург Валентин Филатов.

Объявление о пожаре в здании застало медиков во время хирургического вмешательства, однако врачи продолжили свою работу без паники, постоянно проверяя работоспособность оборудования. Операция началась в 8:00 утра по местному времени, а сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 12:00. После хирургического вмешательства пациента перевезли в другую клинику.

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков, которые проводили операцию во время пожара. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области/ТАСС