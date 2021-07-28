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В протоке Воложка на Волге столкнулись два гидроцикла
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В протоке Воложка на Волге столкнулись два гидроцикла

28 июля 2021 19:38
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В результате столкновения пострадала женщина, она госпитализирована.

За прошедшие сутки в Самарской области произошло 2 происшествия на акватории, погиб 1 человек, 1 человек пострадал.

27 июля, утром, поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела утонувшего мужчины на Волге в районе острова Ерминский Ставропольского района.

Второе происшествие произошло с участием гидроциклов.

В 21.50 поступило сообщение о столкновении двух гидроциклов в протоке Воложка на Волге. В момент столкновения в плавсредствах находились 2 человека (мужчина, личные данные устанавливаются и женщина 1997 года рождения). В результате столкновения пострадала женщина, она госпитализирована.

Купание на необорудованных пляжах – отдых рискованный, дно водоема не исследовано, могут встретиться ямы или резкие обрывы. В воде могут находиться посторонние предметы, которые могут привести к травме при нырянии. И, самое главное, что рядом нет людей, способных оперативно оказать профессиональную помощь, сообщили в облМЧС.

 

Теги: Волга столкновение гидроциклов

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