Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Тольятти из-за нападения бездомных собак на подростков

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Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти проведена проверка исполнения требований законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних в связи с произошедшими фактами нападения животных без владельцев на детей.

В мае и августе 2024 года на территории района зафиксировано 2 случая укусов безнадзорными собаками подростков 13 и 14 лет. Дети получили травмы, не повлекшие вреда здоровью.

Произошедшее стало следствием недобросовестного исполнения обязанностей ответственными должностными лицами администрации г.о. Тольятти.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания.

Также прокуратурой в суд направлены исковые заявления в интересах несовершеннолетних о взыскании с администрации г.о. Тольятти компенсации морального вреда.