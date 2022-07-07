Водолазы искали тело утонувшего подростка на озере Ладное в Кинеле

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7 июля в Кинеле на озере Ладное утонул подросток 2008 года рождения.

Отплыв 20 метров от берега, он стал нырять. Глубина озера от двух до трех метров. В какой-то момент подросток не показался на поверхности.

"В 14.30 для проведения поисковых работ на акватории озера были направлены водолазы отряда специального назначения. При «нулевой» видимости поиски длились до 16.50. Тело подростка подняли с глубины 2,5 метра и передали сотрудникам полиции. На месте происшествия работали 4 водолаза", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО