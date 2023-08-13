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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водителя из Сызрани, который сбил пешехода ждет скамья подсудимых

13 августа 2023 10:41
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Водителя из Сызрани, который сбил пешехода ждет скамья подсудимых

ДТП произошло днем в г. Сызрань в июне 2022 года.

Водитель 1962 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Ford Transit, при осуществлении поворота в районе перекрестка ул. Победы с ул. Советсткая, совершил наезд на пешехода – местную жительницу 1953 года рождения, переходившую проезжую часть, по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С травмами различной степени тяжести женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

Прибывшие на место ДТП сотрудники органов внутренних дел провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, зафиксировали место происшествия, а также дорожные условия и обстоятельства произошедшего.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении водителя, нарушившего правила Дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку). Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В ходе расследования должностными лицами был проведен полный комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в том числе были назначены как технические так и медицинские экспертизы, устанавливающие степень тяжести нанесенных потерпевшей телесных повреждений.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.                  

Сотрудники полиции напоминают, что автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому относиться к его управлению нужно крайне внимательно и ответственно. В соответствии с требованиями ПДД водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу. В тоже время пешеход не должен выходить на проезжую часть, не убедившись в том, что водители готовы его пропустить.

Теги: ДТП

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