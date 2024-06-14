Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области

14 июня 2024 10:28
84
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области

Сегодня в 3 часа 25 минут (время местное) между станциями Смышляевка и Безымянка Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом №373 сообщением  Тюмень – Дербент.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались.

На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На 1021 километре трассы М-5 столкнулись грузовик и легковушка
13 июня 2024, 13:19
На 1021 километре трассы М-5 столкнулись грузовик и легковушка
В результате столкновения двух транспортных средств, к сожалению, пострадал человек. Происшествия
296
В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina
13 июня 2024, 11:59
В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina
12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.  Происшествия
332
Пострадала 77-летняя женщина.
12 июня 2024, 15:24
В Похвистнево в попутном направлении столкнулись две иномарки
Пострадала 77-летняя женщина. Происшествия
502
В центре внимания
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
29
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
27
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
455
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
985
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
420
Весь список