Водитель сбил 19-летнего самарца

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9 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, погибли - 2.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 21:55 час. 32-летний водитель, управляя а/м Nissan Teana, двигался по ул. Стара-Загора со стороны ул. Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова. В пути следования допустил наезд на 19-летнего жителя Самары, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирован.