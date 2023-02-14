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Водитель ехал из Липецка в Самару по поддельным документам

14 февраля 2023 10:00
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Водитель ехал из Липецка в Самару по поддельным документам

В начале февраля в дневное время  на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль «Toyota».

В ходе административной процедуры водитель - житель Липецкой   области  2002  года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, задержанный  официально не трудоустроен,  ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Отделом дознания отдела полиции по  Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Ежегодно Госавтоинспекция выдаёт около тысячи водительских удостоверений, а вот количество поддельных прав подсчитать невозможно. Их продажей злоумышленники активно занимаются в Интернете. Многим автолюбителям такой способ получения кажется куда более рациональным. Увы, но лжеводители редко задумываются о вполне реальных проблемах с законом в будущем.

 

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