Я нашел ошибку
Главные новости:
На Сухой Самарке катер столкнулся с пришвартованным судном
На Сухой Самарке катер столкнулся с пришвартованным судном
На Ново-Садовой в Самаре Фольксваген Поло врезался в бордюр и столб
На Ново-Садовой в Самаре Фольксваген Поло врезался в бордюр и столб
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце
Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце
Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II
Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II
Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре
Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре
Аналитик предположил сроки окончания энергокризиса в ЕС
Аналитик предположил сроки окончания энергокризиса в ЕС
Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове
Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.1
-1.73
EUR 56.48
-2.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре

25 сентября 2022 11:12
127
Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре

 

В мае текущего года сотрудники ГИБДД на улице Георгия Димитрова областного центра для проверки документов остановили легковой автомобиль «ВАЗ 2109» под управлением молодого человека.

Житель Самары 2000 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.  Инспекторы изъяли удостоверение на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ изготовлен с помощью копировально-множительного оборудования с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признался, что приобрел поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, M» для использования в личных целях. Сотрудники полиции установили, что ранее данный гражданин не проходил соответствующего профессионального обучения и не сдавали квалификационных экзаменов.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Уголовное дело с обвинительным актом отделом дознания направлено в Кировский районный суд  г. Самары, который  собранные полицейскими доказательства признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
117
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
1066
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
1365
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
660
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
516
Весь список