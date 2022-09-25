Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре

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В мае текущего года сотрудники ГИБДД на улице Георгия Димитрова областного центра для проверки документов остановили легковой автомобиль «ВАЗ 2109» под управлением молодого человека.

Житель Самары 2000 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. Инспекторы изъяли удостоверение на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ изготовлен с помощью копировально-множительного оборудования с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, то есть имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признался, что приобрел поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, M» для использования в личных целях. Сотрудники полиции установили, что ранее данный гражданин не проходил соответствующего профессионального обучения и не сдавали квалификационных экзаменов.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Уголовное дело с обвинительным актом отделом дознания направлено в Кировский районный суд г. Самары, который собранные полицейскими доказательства признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю назначено наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.