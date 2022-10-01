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Во время ЧП с самолетом на аэродроме в Севастополе произошел частичный подрыв боекомплекта

1 октября 2022 20:13
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Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пилот успел катапультироваться.

Частичный подрыв боекомплекта произошел при инциденте на аэродроме в Севастополе, где ранее в субботу за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился и загорелся самолет. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пилот успел катапультироваться, передает ТАСС.

"По ситуации на Бельбеке. Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться", - написал губернатор в Telegram-канале.

Пожар оперативно потушен, отметил Развожаев, аэродром не поврежден.

Ранее губернатор сообщал, что на аэродроме Бельбек в Севастополе самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В социальных сетях распространяются кадры, сделанные якобы в районе аэродрома. Согласно снимкам, на месте ЧП поднимаются клубы черного дыма. Губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие.

 

Фото:   скриншот видео очевидца/РИА Новости

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