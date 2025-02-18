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В Красноярском районе на автодороге «М-5 «Урал»» столкнулись три автомобиля

18 февраля 2025 16:43
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Водитель одного из автомобилей госпитализирован.

На месте ДТП в Красноярском районе Самарской области работали полицейские. Сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Госавтоинспекторы, получив информацию о ДТП, прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным,  собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 07-50 час. на 1065,46 км а/д «М-5 «Урал»» 39-летняя женщина, управляя а/м Kio Rio, двигалась из Самары в Уфу. В пути следования водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с а/м Volkswagen Polo, под управлением 48-летнего водителя и а/м Lada Granta, под управлением 33-летнего мужчины.

Водитель отечественного автомобиля, получивший травму головы, госпитализирован с места ДТП.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

   

Теги: ДТП

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