 Вблизи Тольятти затонуло судно с рыбаками

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В Тольятти выясняются обстоятельства затопления маломерного судна в акватории Саратовского водохранилища.



По предварительной информации, днем 07 сентября 2023 года в акватории Саратовского водохранилища, вблизи Тольятти из-за волн перевернулось и затонуло маломерное судно «Прогресс». В результате происшествия 70-летний мужчина пропал без вести, а 73-летний мужчина, находившийся в спасательном жилете, смог выбраться на берег, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, ведутся спасательные работы.

Фото: Центральное МСУТ СКР