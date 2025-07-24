В Жигулёвске сотрудники ГАИ задержали девушку с наркотиками

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В текущем месяце, во время несения службы около снт «Спутник-1» сотрудники ГАИ Жигулевска остановили для проверки документов автомобиль Lada Priora.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение девушки-пассажира 2002 года рождения, которая вела себя неадекватно. Госавтоинспекторы, проверив у водителя документы, удостоверяющие личность, приняли решение доставить девушку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе досмотра в поясной сумке девушки, полицейские обнаружили и изъяли два свертка с наркотическим веществом - N-метилофедрон в крупном размере.

Во время опроса ранее не судимая девушка пояснила, что приобрела наркотик через сеть Интернет и хранила для собственного употребления, без цели сбыта.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО