В Жигулевске машина врезалась в дерево, пострадала женщина

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20 июля на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:35 час. в Жигулевске. 47-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lanos, двигался по автодороге «Урал-Ширяево» в направлении с. Ширяево. В пути следования на 26 км. указанной автодороги, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустил наезд на дерево, расположенное на обочине справа по ходу движения. С места ДТП госпитализирована 74-летняя женщина-пассажир.