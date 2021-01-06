В Железнодорожном районе Самары столкнулись две иномарки, пострадал человек

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5 января в 14-50 произошло ДТП на территории Железнодорожного района Самары.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 1962 г.р., управляя автомобилем «КИА» двигался по улице Аэродромной со стороны улицы Авроры в направлении улицы Волгина, при повороте налево не занял соответствующее крайнее положение, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1984 г.р. Водитель автомобиля «КИА» доставлен в больницу, по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.