В Южном городе из окна 4-го этажа школы упал мальчик

204

В понедельник, 14 октября, под Самарой произошло ЧП с ребенком. Об этом в редакцию 63.RU cообщили очевидцы. Они же прислали видео, где запечатлено, как ребенок сидит на асфальте — его лицо и рубашка залиты кровью, а взрослые оказывают ему первую помощь.

По информации источника 63.RU, ребенок умер в машине скорой помощи. Но в Минздраве Самарской области не подтверждают информацию о его смерти.

— Мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пациент будет госпитализирован, состояние ребенка оценивается как тяжелое, — сообщили корреспонденту 63.RU в ведомстве.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре Самарской области:

— В связи с происшествием в средней школе микрорайона Южный город прокуратура Волжского района организовала проверку. Во время проверки будет дана оценка работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действиям ответственных должностных лиц школы, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В ГУ МВД России по Самарской области 63.RU сообщили, что сотрудники полиции работают на месте происшествия, собирают всю необходимую информацию.