В Волжском районе при ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

8 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 360 нарушений ПДД РФ, в том числе 17 нарушений правил перевозки детей и 30 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Волжском районе, в 22:00 час., водитель Lada Granta - 39-летняя женщина, осуществляя движение в с. Дубовый Умет по ул. Советская при повороте, не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с мотоциклом ИЖ, под управлением 16-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо. Водитель мотоцикла «скорой помощью» доставлен в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО