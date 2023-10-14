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В Волжском районе полицейские вывели из леса заблудившегося грибника

14 октября 2023 11:45
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В Волжском районе полицейские вывели из леса заблудившегося грибника

Помощь в розыске грибника оказывали представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и местные жители.

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району по экстренной линии 112 поступило сообщение с просьбой о помощи. Звонивший мужчина пояснил, что днем отправился за грибами вблизи протока Кривуша, но пройдя несколько сотен метров понял, что заблудился.  Дежурный подробно расспросил мужчину о его состоянии, месте, откуда он вошел в лес и примерном времени и направлении, в котором тот двигался, собирая грибы. Получив информацию, сотрудник полиции незамедлительно направил на поиски старшего участкового уполномоченного полиции ОП «Дубовый Умет» О МВД России по Волжскому району капитана полиции Григория Должикова совместно с заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) О МВД России по Волжскому району старшим лейтенантом полиции Дмитрием Готиловым.  Помощь в розыске грибника оказывали представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и местные жители. Поиски продолжались на протяжении двух часов.

Посредствам сотовой связи, полицейские координировали перемещение заблудившегося 63-летнего грибника и действия поискового отряда. Недалеко от платины № 2 реки Сухая Самарка мужчина был обнаружен сотрудниками полиции.

Полицейские организовали его переправу на противоположный берег реки и доставку по месту жительства. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. В настоящее время он находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские предупреждают, что потеряться в лесу может как новичок, так и опытный грибник. Теряются дети, старики и даже группы туристов. В данной ситуации дорога каждая минута. Поэтому при пропаже человека стоит позвонить по номеру единому номеру «112».

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