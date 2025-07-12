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В Вологодской области во время крестного хода рухнул подвесной мост

12 июля 2025 18:51
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В Вологодской области во время крестного хода рухнул подвесной мост

В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост, не менее шести человек пострадали, сообщила пресс-служба губернатора.

"На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы", — говорится в релизе.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о мосте через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово Никольского округа.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Он добавил, что пострадавших сейчас обследуют медики. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет РИА Новости. 

 

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