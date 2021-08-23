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В Волгоградской области под перегруженным щебнем грузовиком рухнул мост

23 августа 2021 20:09
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Водитель пострадал.

Частичное обрушение моста через реку Елань в Волгоградской области произошло в понедельник из-за нарушения требований об ограничении веса водителем грузовика. Автомобиль упал вниз и перевернулся на бок, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону, передает ТАСС.

"По предварительной информации, около 15:00 мск 44-летний житель Краснодарского края, управляя грузовым автомобилем Renault с прицепом, груженным щебнем, на въезде в р.п. Елань проигнорировал знак об ограничении по весу в 10 тонн на мосту через реку Елань. После проезда первого пролета произошло частичное обрушение моста, автомобиль совершил падение вниз и перевернулся на бок", - сказали в пресс-службе.

Вес провалившегося автомобиля вместе с грузом - не менее 50 тонн. Проводится проверка, уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным властей, пострадавшего водителя доставили в Еланскую ЦРБ для оказания помощи. Как отметил глава Еланского района Дмитрий Литвинов, решение о запрете проезда для грузового транспорта было принято администрацией городского поселения ещё в 2020 году. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, строители, привлечено девяти единиц техники.

 

Фото:    соцсети

Теги: грузовик упал мост провалился

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