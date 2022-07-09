В Ульяновской области потушили пожар на АЗС, при котором пострадали пять человек

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Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров.

Пожар начался около 16.05, а в 16.50 пожарные уже ликвидировали открытое горение. В главке МЧС сообщили РИА Новости, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу.

Позднее губернатор Алексей Русских уточнил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии.

"17.15 - полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении.

Фото : Ульяновские новости / Telegram / РИА Новости