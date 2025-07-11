В троллейбусе Тольятти произошла поножовщина

133

В полицию Тольятти поступило сообщение о конфликте между пассажирами троллейбуса.

Оказав 41-летнему пострадавшему доврачебную помощь, полицейские вызвали медиков и помогли госпитализировать мужчину.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и очевидцев, изъяли записи с установленных вблизи от места происшествия камер видеонаблюдения. Как установили полицейские, во время поездки на общественном транспорте между потерпевшим и неизвестным мужчиной возник конфликт, во время которого один ударил ножом другого.

Оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника - им оказался 50-летний ранее судимый за кражу местный житель. Оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего нанесен легкий вред.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.