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В Тольятти водитель сбил мальчика возле дома

19 июня 2022 14:03
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В Тольятти водитель сбил мальчика возле дома

18 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе Тольятти в 13:00. Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался в жилой зоне, со стороны ул. Советская в направлении ул. Жилина. В пути следования в районе дома № 59 по ул. Мира допустил наезд на мальчика-пешехода 2017 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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