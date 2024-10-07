В Тольятти в ДТП пострадала 8-летняя девочка

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6 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Автозаводском районе города Тольятти. 37-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Granta, двигалась по ул. Свердлова в направлении ул. Юбилейной. В пути следования, в районе дома № 20 по ул. Революционной, на регулируемом перекрестке в нарушение знака 5.15.2, совершила поворот налево, после чего произошло столкновение с автомобилем Mazda 6, под управлением 37-летенго мужчины, который двигался в прямом попутном направлении. 8-летняя пассажирка бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение.