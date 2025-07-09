В Тольятти сотрудники полиции разыскали потерявшегося ребенка

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При несвоевременном возвращении ребёнка с прогулки незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 112.

Вечером 8 июля текущего года в дежурную часть отдела полиции Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратились родители 9-летнего мальчика, который днем ушел на прогулку и не вернулся.

Для розыска несовершеннолетнего незамедлительно задействован личный состав отдела полиции. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки.

Через несколько часов во время отработки территории на одной из улиц в Автозаводском районе сотрудники уголовного розыска заметили разыскиваемого. Несмотря на то что ситуация могла развиваться по разным сценариям, опытные полицейские сумели грамотно выстроить диалог с ребенком.

Сотрудники полиции нашли правильный подход и передали малыша законным представителям.

Полицейские установили, что в отношении мальчика противоправные действия не совершались. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Благодарим за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.