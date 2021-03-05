В Тольятти рыбака унесло в Волгу на дрейфующей льдине

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Зимняя рыбалка не очень удалась у тольяттинца и чуть было не закончилась трагедией. В ночь на четверг, 4 марта, он оказался на дрейфующей льдине. Это произошло в районе Жигулевской ГЭС.

Мужчину эвакуировали спасатели. Вызов поступил в 23:00. А сама операция по спасению была достаточно сложной: во-первых, ночь; во-вторых, сильное течение; в-третьих, множество сломанных льдин на реке.

Самим спасателям для поисков рыбака пришлось использовать надувную лодку. Как сообщил руководитель Центра Гражданской Защиты Тольятти Андрей Дербенев, во втором часу ночи операция по спасению завершилась. 55-летний рыбак был эвакуирован на берег и передан сотрудникам полиции. В медицинской помощи он не нуждался.

«Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной безопасности и не рисковать своей жизнью», - напомнил Андрей Дербенев.

А инспекторы ГИМС Самарской области советуют всем рыбакам, которые выходят на лед, при себе всегда иметь средства спасения. Это спасательный жилет и веревка, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Одна из самых частых причин трагедий на такой рыбалке - алкоголь. Люди неадекватно реагируют на опасность, а в случае нештатной ситуации становятся беспомощными, пишет ГТРК Самара.