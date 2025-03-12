В Тольятти раскрыта схема фиктивной регистрации мигрантов

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Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских местная жительница 1973 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что однокомнатная квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что оказывала «услугу» не бескорыстно - получила денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Работа полицейских по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается, что способствует поддержанию правопорядка и безопасности в обществе.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция, предупреждает: любое нарушение миграционного законодательства влечет за собой серьезную ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивной регистрации и не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно прекратить любые переговоры, обратитесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства предложения (переписку, записи разговоров). Только вместе мы сможем сделать наш регион безопасным!