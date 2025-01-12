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В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации 17 иностранных граждан

12 января 2025 11:37
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В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации 17 иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1990 года рождения за три месяца незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Установлено, что двухкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Безработная, ранее не судимая злоумышленница неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение - свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий все 17 иностранных граждан сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Работа полицейских по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается, что способствует поддержанию правопорядка и безопасности в обществе.

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