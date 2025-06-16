В Тольятти пресекли деятельность незаконного казино

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Изъяты оборудование и предметы, с помощью которого осуществлялось проведение незаконных азартных игр.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен и пресечен факт незаконной организации и проведения азартных игр на территории Автозаводского района.

Полицейские установили, что местная жительница 1985 года рождения организовала в одном из офисных зданий на улице Дзержинского незаконную игорную деятельность с использованием игорного оборудования вне игровой зоны.

В присутствии понятых оперативники изъяли оборудование, с помощью которого осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения незаконных азартных игр: 19 системных блоков, мониторы, клавиатуры, ресивер от видеонаблюдения, сотовый телефон, маршрутизаторы и денежные средства.

Женщину полицейские доставили в СК России по Самарской области.

По материалам, собранным сотрудниками полиции следственным органом принято процессуальное решение.