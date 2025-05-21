В Тольятти полностью выгорела "Газель"

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Происшествие случилось в микрорайоне Калина.

Очевидцы происшествия сняли на фото и видео моменты горения автомобиля на парковке возле дома №27 по Итальянскому Бульвару в Автозаводском районе Тольятти и разместили их в социальных сетях. Суды по опубликованным кадрам, пламя полностью охватило микроавтобус, распространившись на припаркованные рядом легковые автомобили и фасад здания. Огонь высотой достигал третьего этажа здания, окрестность заволокло черным дымом.

Ситуацию прокомментировали сотрудники пресс-службы МЧС России по Самарской области.

— В 9:40 поступило сообщение о пожаре. На месте вызова горел автомобиль «Газель», также огнём уничтожены ещё два автомобиля, повреждены семь автомобилей и фасад здания. — сообщили сотрудники ведомства.

Кроме этого, сотрудники пресс-службы уточнили, что для тушения пожар привлекались 2 единицы техники и 6 специалистов. Возгорание ликвидировали в течение 30 минут. Пострадавших и погибших нет, причину пожара предстоит устанавливать дознавателям МЧС России, пишет