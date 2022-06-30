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В Тольятти полицейские помогли оперативно доставить беременную в больницу

30 июня 2022 10:04
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В Тольятти полицейские помогли оперативно доставить беременную женщину в больницу

В начале июня, в вечернее время, к находящимся на маршруте патрулирования в составе автопатруля сотрудникам патрульно-постовой службы полиции: старшим сержантам полиции Олегу Козлову, Даниилу Семенину, младшему сержанту полиции Луизе Федотовой, обратился взволнованный мужчина и пояснил, что в его машине находится беременная жена, у которой уже начались схватки. Будущие родители ехали в родильный дом, но опасаясь, что из-за плотного потока машин быстро доехать не получится, будущий отец решил обратиться к сотрудникам полиции за помощью.
Полицейские, понимая серьезность положения, доложили дежурному о случившемся и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, сопроводили автомобиль с роженицей до ближайшего медицинского учреждения. Передав женщину врачам и убедившись, что их помощь более не требуется, они вернулись на маршрут патрулирования.

Спустя два часа женщина родила малыша. Счастливой новостью мужчина, ставший отцом, поделился с оператором телефона доверия ГУ МВД России по Самарской области, выразил благодарность полицейским, которые пришли ему на помощь, и пригласил их на торжественную выписку наследника.
Сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николаем Шаховым поздравили молодую семью с пополнением, вручили счастливым родителям цветы и памятный подарок.

Тольяттинцы поблагодарили полицейских за отзывчивость и помощь в сложной жизненной ситуации: «Спасибо сотрудникам, что сразу отреагировали на нашу просьбу, – выразил признательность отец новорожденного. – Благодаря их оперативности и своевременной помощи, мы приехали в роддом вовремя, и малыш появился на свет без осложнений».

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов заметил: «Для полицейских такие случаи вовсе не являются чем-то необычным и никогда не воспринимаются полицейскими как героические поступки. Однако именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции – не только охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, выявление и пресечение правонарушений, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи».

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