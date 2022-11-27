В Тольятти похищенную у младенца коляску разыскала женщина – полицейский

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Старший инспектор Госавтоинспекции, мама 3-х летнего малыша, не понаслышке знает, как важен четырехколесный «транспорт» для молодых мам. Находясь на маршруте патрулирования, она заметила и задержала подозреваемую с дорогостоящей коляской.

Днем 22 ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1990 года рождения, которая пояснила, что час назад возле одной из поликлиник города оставила коляску, а сама с ребенком ушла в больницу. Когда вышла из медицинского учреждения, то обнаружила пропажу «транспортного средства».

Сотрудник дежурной части уточнил описание похищенного имущества, довел ориентировку на розыск до личного состава отдела полиции, приблизил к месту происшествия автопатрули и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Экипаж сотрудников ГИБДД находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.

В ходе патрулирования полицейские в одном из соседних дворов обратили внимание на неопрятно одетую женщину с дорогостоящей детской коляской, схожей по описанию с разыскиваемой. Когда сотрудники полиции обратились к ней с вопросами, женщина заметно занервничала и не смогла дать ответ, откуда у нее коляска. Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимая безработная местная жительница 1970 года рождения призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что похищенное имущество планировала оставить себе и использовать для перевозки ручной клади.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении

подозреваемой по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Оперативники вернули коляску законной владелице.

Полицейские обращают внимание: владельцам двухколесных транспортных средств и детских колясок необходимо делать фото своего имущества и обязательно зафиксировать его цвет, модель и особые приметы. В случае пропажи при подаче заявления в полицию эта информация облегчит поиски утраченного имущества.