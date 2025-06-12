В Тольятти по улице бегал неадекватный мужчина с топором

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В середине мая текущего года, от жителей города Тольятти поступило сообщение в отдел полиции по Центральному району о том, что по улице бегает неадекватный мужчина с топором.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали мужчину.

При задержании молодой человек вел себя неадекватно и пытался убежать.

Местного жителя доставили в отдел полиции, где установили его личность и провели опрос.

По инициативе Общественного совета Управления МВД России по городу Тольятти сотрудникам патрульно-постовой службы полиции лейтенантам полиции Денису Трескину, Станиславу Ямпольскому и младшему лейтенанту полиции Владимиру Чиркову были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Заместитель председателя общественного совета при территориальном органе Николай Шахов отметил высокий профессионализм и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей сотрудниками полиции и поблагодарил их за оперативное реагирование на сообщение о преступлении, за самоотверженность и профессиональный подход к работе.