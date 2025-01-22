В Тольятти оперативно задержали женщину за кражу кошелька 60 тысяч рублей

138

В полицию Тольятти от 35-летнего местного жителя поступило заявление о пропаже кошелька, в котором находились документы и денежные средства. Причиненный ущерб со слов заявителя составил свыше 60 тысяч рублей.

В ходе опроса мужчина сообщил полицейским, что, возможно, потерял кошелек на улице около подъезда, не смог найти кошелек самостоятельно и обратился за помощью в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что к преступлению может быть причастна ранее не судимая местная жительница 1977 года рождения. Женщину задержали на улице возле одного из домов Автозаводского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная в содеянном призналась и пояснила, что на улице нашла мужское портмоне и решила оставить себе, похищенные денежные средства потратила на личные нужны, а остальное имущество выкинула в мусоропровод.