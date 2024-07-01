В Тольятти на Волге спасли женщину

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В Самарской области едва не утонула женщина 1967 года рождения. ЧП произошло в Центральном районе Тольятти 30 июня. Из Волги ее успели вытащить сотрудники Аварийно-спасательной службы Центра гражданской защиты Тольятти, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Этот инцидент завершился счастливым спасением, но далеко не всегда бывает так. С начала сезона в Самарской области утонуло уже немало человек. Поэтому жителей региона просят подумать о своей безопасности во время отдыха у воды.

В МЧС Самарской области призывают купаться только на обустроенных пляжах, не купаться пьяными, не быть в воде слишком долго, чтобы не переохладиться, пишет Самара-КП.