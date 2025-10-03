В Тольятти из-за иномарки упал мотоциклист

158

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. 2 октябоя в 16:30 час. 40-летний водитель Nissan Presage, осуществляя движение по ул. 40 лет Победы, со стороны ул. 70 лет Октября в направлении ул. Дзержинского в пути следования в районе дома № 48 по ул. 40 лет Победы, при перестроении создал помеху в движении мотоциклу Honda под управлением 30-летнего водителя, который двигался в прямом попутном направлении. Впоследствии произошло падение мотоциклиста по ходу движения. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.