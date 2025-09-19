В Тольятти инспекторам ДПС пытались дать взятку

144

На стационарном посту ДПС «Рубеж» в Тольятти в начале сентября текущего года госавтоинспекторы при проверке документов у участников дорожного движения пресекли нарушения административного законодательства: мужчина 1980 года рождения, прибывший накануне из одной из соседних республик, перевозил в качестве пассажира иностранного гражданина, не имеющего регистрации на территории РФ. А водитель 1990 года рождения, уроженец центральной азиатской республики не соблюдал требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Во время составления административных материалов в помещении стационарного поста правонарушители предложили полицейским незаконные денежные вознаграждения за не привлечение к ответственности.

В обоих случаях госавтоинспекторы отказались от взяток и доложили своему руководителю о противоправных предложениях.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти доставили ранее не судимых водителей в следственные органы.

Правонарушителям инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). В настоящее время полицейскими осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, ответственность за правонарушения, совершенные иностранными гражданами, предусмотрена: водителю 1980 года рождения - ч.3 ст.18.9 КоАП РФ (предоставление транспортного средства иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка), пассажиру - ч.1 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и водителю 1990 года рождения - ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Собранные административные материалы направлены в суд для принятия решения по существу.