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В Тольятти иномарка столкнулась с большегрузом и, двигаясь по инерции, сбила насмерть женщину на переходе

23 июня 2021 21:57
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После чего иномарка выехала на полосу встречного движения и  столкнулся с грузовиком.

Сегодня, 23 июня в пятом часу дня в ОГИБДД  Тольятти поступила информация о смертельном ДТП.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель большегруза проезжая по улице Баныкина столкнулся с иномаркой, которая по инерции продолжила движение и сбила пешехода -  женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После чего водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП женщина-пешеход погибла.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

 

Фото: ГУ МВД СО

 

Теги: смертельное ДТП Тольятти

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