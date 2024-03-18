В Тольятти горела квартира в доме на бульваре Королева

122

Пострадал дедушка 1937 года рождения. Огонь охватил балкон 4 этажа и частично перекинулся на 5 этаж. Сверху эвакуировали 2 человек, жителей верхней квартиры. Сейчас медики оказали первую помощь пострадавшему. Госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения.

Чтобы попасть в помещение, огнеборцам пришлось взломать входную дверь. Сейчас идет разбор и пролив места возгорания. Причину пожара установит дознаватель.

Информация МЧС России:



11-54 пожар "1-БИС" г.о. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Королева, д. 11. Горели домашние вещи на балконе многоквартирного дома на площади 5 кв.м. В 12-24 ликвидация. Привлекались 25 чел и 8 тех. Пострадал 1 чел., эвакуированы 2 чел.