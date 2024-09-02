В Тольятти девушка пошла на красный и попала под машину

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1 сентября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Центральном районе города Тольятти. 50-летний водитель, управляя автомобилем Infiniti QX56, двигался по Автозаводскому шоссе со стороны ул. Мичурина в направлении ул. 50 лет Октября. В пути следования, в районе дома № 33, допустил наезд на 19-летнюю девушку-пешехода, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Девушку госпитализировали.