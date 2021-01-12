В Тольятти автомобилистка сбила двух пешеходов

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11 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 20:00 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», двигалась по ул. Ворошилова со стороны ул. Свердлова в направлении Ленинского проспекта. В пути следования, в районе дома № 34 по ул. Ворошилова, допустила наезд на пешеходов: женщину 1959 года рождения и мужчину 1958 года рождения, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП пострадали оба пешехода, они были госпитализированы, сообщает облМВД.