В Тольятти автомобиль врезался в забор, пострадали две женщины

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Еще одно ДТП 9 апреля произошло в 16:30 час. в Центральном районе г. Тольятти.

24-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигалась по ул. Самарская в направлении ул. Максима Горького. В пути следования в напротив дома № 143 на неравнозначном нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автомобилю «Datsun on-DO» под управлением 23-летней женщины-водителя, движущееся по главной дороге, и допустила столкновение с ним. После чего автомобиль «Datsun on-DO» изменил направление движения и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на забор.

С места происшествия в медицинское учреждение доставлены 74-летняя женщина-пассажир автомобиля «Lada Granta» и 21-летняя женщина-пассажир автомашины «Datsun on-DO», где им назначено амбулаторное лечение.