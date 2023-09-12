В Тольятти 100 часов обязательных работ получил водитель, который отказался от медосвидетельствования

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Днем 24 мая текущего года на улице 40 лет Победы Автозаводского района г.Тольятти, сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомашину Kia Spectra, за рулем которой находился житель Жигулевска.

Поведение водителя не соответствовало обстановке: он заметно нервничал, был излишне суетлив, а удостоверение на право управления транспортным средством отсутствовало. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование техническим устройством «Юпитер» не показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму. Полицейские предложили мужчине проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что в апреле 2022 года житель Жигулевска был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишен права управлять транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон.

Руководитель одного из медицинских центров Тольятти свою вину в повторном управлении транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, и в том, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» уголовное дело, отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти расследовано и направлено в суд.

При этом арест, наложенный в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, отец 3 несовершеннолетних детей не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривался, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль является основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для семьи не представил.

Автозаводский районный суд г. Тольятти доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года. Автомобиль нарушителя приговором безвозмездно обращен в собственность государства.

Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения! Вместе с большой вероятностью стать участником дорожной трагедии, вы подвергаете себя риску оказаться в местах лишения свободы.